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Cerimonia in memoria di Adriano Marchetto all’aviosuperficie di Nettuno

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Nella mattinata di domenica l’assessore alla cultura Roberto Imperato ha preso parte, a nome dell’Amministrazione comunale di Nettuno, alla cerimonia organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica in memoria del compianto Adriano Marchetto. La cerimonia si è tenuta presso l’aviosuperficie di via delle Grugnole, alla presenza delle autorità civili e militari e dei familiari di Adriano Marchetto.

“L’aviosuperficie “Arma Nettuno” – ha detto l’assessore Imperato – nata dalla visione e dall’impegno di Adriano Marchetto, è diventata negli anni un punto di riferimento per il volo sportivo, per la cultura aeronautica e per tante realtà associative del territorio. Ricordare oggi Adriano Marchetto significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo trasformare una passione in un patrimonio condiviso. Desidero inoltre rivolgere un pensiero particolare ai familiari di Adriano Marchetto, qui presenti. La partecipazione così sentita della famiglia rende questa commemorazione ancora più autentica e carica di significato umano”.

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