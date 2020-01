Anzio. Baby gang scatenate, altra aggressione a Lavinio

Anzio e Nettuno non si ferma l’escalation di aggressioni ad opera di baby gang. Giovanni balordi che prendono di mira immigrati per picchiarli e rapinarli.

Poco dopo l’ora di pranzo del 12 gennaio un cittadino pakistano di 23 anni, che stava aspettando il treno è stato brutalmente aggredito nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio.

A quanto sembra il gruppetto ha trovato una scusa banale per iniziare la discussione con la vittima, poi sfociata nell’aggressione, che è costata al giovane straniero la frattura della mandibola e dei denti. L’uomo, per il grave pestaggio subito, è stato trasferito dagli Ospedali Riuniti Anzio Nettuno all’ospedale S. Filippo Neri di Roma.

A indagare sull’accaduto sono gli agenti del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno: i componenti del gruppo di aggressione si sono dileguati prima dell’arrivo delle Volanti. Le indagini si stanno concentrando anche sulle immagini delle telecamere della stazione.

Secondo episodio avvenuto lo stesso giorno alla stazione di Nettuno, vittima anche in quel caso un immigrato picchiato brutalmente da quattro giovani per essere derubato. Aggressione questa finita con l’arresto della banda, e il ferimento di 7 agenti di Polizia aggrediti dai malviventi.