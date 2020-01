Regione, Califano: “La tessera studenti Metrebus passa da 9 a 12 mesi”

La carta studenti Metrebus Lazio potrà essere estesa da 9 a 12 mesi. Questo grazie a un emendamento del consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, approvato in sede di bilancio che stanzia mezzo milione di euro.

“Si tratta di un provvedimento – spiega Michela Califano -, che veniva auspicato da tantissimi ragazzi e che abbiamo subito provato a mettere in pratica. Fino a oggi infatti gli studenti potevano accedere a questa importante agevolazione, per un numero illimitato di viaggi nel territorio della Regione Lazio, solamente nel periodo scolastico per un totale quindi 9 mesi. Rimaneva scoperto il periodo che va da giugno a settembre, quando sono ancora in corso gli esami universitari o i corsi di recupero per gli studenti delle scuole superiori”.

“Con questo emendamento – spiega il consigliere regionale Pd – si va quindi a estendere la validità delle agevolazioni previste dall’abbonamento che, lo ricordo, è riservato agli studenti della scuola dell’obbligo e superiore e agli studenti universitari fino al compimento del 26esimo anno d’età. La carta agevolata può essere utilizzata su tutte le linee Cotral, Atac e Metrebus. Quindi bus, tram, filobus, sulle linee della metropolitana di Roma e sulle ferrovie regionali: Trenitalia solo II classe, Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo”.

“Si tratta di un primo passo poiché la cifra stanziata è ancora forfettaria. Non avendo uno storico abbiamo solo potuto calcolare un fondo ipotetico che nei prossimi anni ci impegneremo ad ampliare in base alle necessità reali”.

“Sono davvero soddisfatta – spiega ancora Califano – per un provvedimento che arriva a seguito della mozione approvata dallo stesso consiglio regionale a luglio 2019 a firma mia e della consigliera Di Biase. Incentivare l’uso dei mezzi pubblici, oltre a rendere davvero concreto ed effettivo il diritto allo studio, ha impatti positivi anche sul piano della mobilità sostenibile e naturalmente sul traffico e sugli incidenti stradali oltre che attrarre nuovi utenti del servizio di trasporto”.

“Voglio ringraziare il Consiglio Regionale, gli assessori competenti in materia e gli uffici – conclude l’esponente Pd – che si sono messi a disposizione studiando insieme a me le possibili soluzioni a questa problematica”.