Una montagna di lastre di eternit è stata scaricata sulla carreggiata della strada che costeggia il poligono militare di Nettuno, sulla via che va dall’incrocio dell’Acciarella verso Torre Astura. La cosa, oltre che per l’amianto, costituisce grave pericolo per le auto che percorrono la strada. Del fatto sono stati avvisata la Polizia Locale di Nettuno e quella di Latina. Secondo alcuni residenti sembra che i rifiuti siano li da già da qualche giorno.