Nettuno. 10 marzo al caffè letterario la presentazione del libro “Femminili Singolari”

Il giorno 10 marzo alle ore 17.00, il Levante caffè letterario ospiterà la presentazione del libro “Femminili Singolari”, con l’autrice Vera Gheno.

Il libro è un intenso dibattito sull’importanza di declinare i mestieri al femminili, partendo dal tessuto sociale di questo millennio, fino ad arrivare agli strumenti di quotidiana utilità, i social media.

Vera Gheno è una sociolinguista che collabora con l’accademia della Crusca ed ha pubblicato diversi libri riguardanti proprio la comunicazione e l’importanza delle parole.

Claudia Mancini, titolare del Levante caffè letterario, ha voluto fortemente questo incontro:” Questo libro mi è capitato tra le mani per caso durante la fiera ‘Più libri, più liberi’, mi ha colpito la copertina con il simbolo della donna, mi sono fidata ed ho fatto bene! In un mondo dove troppo spesso si tende a declinare al femminile quasi ironizzando, c’era bisogno di qualcuno che spiegasse l’importanza del femminile anche nel quotidiano parlare.”

L’invito è aperto a tutti previa prenotazione e l’ingresso è gratuito.

Ringraziamo Lorena Bocci della casetta Lory’s home near Rome per accogliere gentilmente Vera Gheno.

Per info e prenotazioni:

•06 9805711

•Facebook Levante caffè letterario

•Via Santa Maria 24, Nettuno