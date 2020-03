Nettuno. Il Consigliere Mancini: assenze in commissione, due pesi due misure

DUE PESI DUE MISURE..PAURA?!

Quelli della Commissione Consiliare Sicurezza di Nettuno

Rapine, aggressioni, violenza, danneggiamenti continui, insicurezza e degrado urbano.

E loro cosa fanno?

Oltre a non produrre nulla di nulla di concreto per i cittadini e i problemi della città in ben 8 mesi, chiedono la mia decadenza come componente di Commissione per 3 assenze a dir loro ‘ingiustificate’.

Nelle Commissioni 2-3-4 sono stati assenti il Consigliere Rizzo (M5S) e De Zuani (Lega).

Come mai il Presidente di Commissione Elisa Mauro (FI) non ha attivato o proposto la stessa procedura regolamentare?

Ecco chi sono veramente e cosa fanno queste persone elette per perseguire gli interessi dei nettunesi e della loro sicurezza.

Ma Coppola dov’è?

Perché non risponde al mio accesso agli atti sulla questione telecamere di video sorveglianza e gestione H24 delle situazioni di pericolo per i cittadini?

Dott. Daniele Mancini