Un’altra donna positiva al coronavirus al Riuniti di Anzio e Nettuno

Secondo caso di Coronavirus una donna sui 70 anni è risultata positiva al Covid-19, dopo tre tamponi. Si era presentata in ospedale per una frattura al braccio.Il problema è che la donna è ricoverata in ortopedia dalla fine di febbraio. Quindi ora tutto il reparto di otopedia è stato sigillato per sicurezza, numerosi i pazienti presenti in reparto. La 75enne di Nettuno, invece risulta ancora in gravi condizioni. Si raccomanda la massima prudenza e di osservare le disposizioni del decreto ministeriale.