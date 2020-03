Coronavirus, la Lega chiede agevolazioni per i commercianti di Nettuno

“La Lega si stringe intorno a tutti i commercianti di Nettuno che sono stati colpiti dall’ordinanza regionale.

Visto il momento di estrema crisi che sta colpendo le attività e che evidentemente è destinato a peggiorare, oggi in conferenza capigruppo abbiamo fatto presente il forte disagio economico che in questo momento i commercianti stanno subendo dopo l’arrivo dell’ordinanza. Pertanto la nostra proposta è stata di rateizzare o posticipare le tasse comunali per cercare di aiutare tutti i commercianti presenti sul territorio comunale, parere apprezzato da tutti i capo gruppi presenti. Tale proposta necessita di uno studio, quindi abbiamo richiesto un incontro con l’assessore Ilaria Coppola e con il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, i quali si sono messi subito a disposizione per cercare di trovare una soluzione più idonea possibile alla richiesta, con la speranza che tutto si risolva nel minor tempo possibile.

Resteremo anche vigili verso tutte quelle attività che non rispetteranno i criteri dell’ordinanza, ricordando a quest’ultime che useremo il pugno duro nei loro confronti nel pieno rispetto della legge. Ricordiamo anche che rispettando tale regolamento ne vale l’orgoglio, la bellezza e l’onesta di Nettuno”. Lo dichiarano per la Lega Nettuno Lorenza Alessandrini, Antonio Biccari, Antonello Mazza, Camilla Ludovisi, Marco Roda.