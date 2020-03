Italia tutta zona rossa. Le scuole restano chiuse, evitare gli spostamenti

“Non ci sarà più zona rossa, ma l’intera Italia zona protetta”. Lo ha annunciato da poco il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicando in conferenza stampa le nuove misure per l’emergenza coronavirus. I provvedimenti entreranno in vigore domani mattina. “Non c’è tempo, i numeri parlano di crescita importante dei contagi” dice il premier. “Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia” scandisce.

Tra le misure estese a tutto il territorio nazionale ci sono la chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 3 aprile, così come il blocco di tutte le manifestazioni sportive ovunque.

Da evitare gli spostamenti a meno che non siano motivati da lavoro o motivi sanitari. Vietato inoltre l’assemblamento all’aperto e in locali aperti al pubblico.