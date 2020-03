Nettuno. I commercianti per la sospensione o la rateizzazione posticipata dei tributi locali

Apprendiamo nelle ultime ore da una delle testate giornalistiche locali una notizia che ci conforta in questo momento di forte crisi per tutta l’economia.

Nella riunione dei capigruppo locali tenutasi oggi, la Lega ha portato all’attenzione di tutti il grave momento che stanno attraversando i pubblici esercizi nettunesi, con la prospettiva di un netto, progressivo peggioramento nelle prossime settimane. La Lega ha quindi richiesto la sospensione o la rateizzazione posticipata dei tributi locali.

Sentiamo di dover ringraziare per l’attenzione dimostrata a tutti noi, operatori del commercio e ci uniamo alla Lega nella richiesta all’amministrazione Comunale di un’attenzione che ora più che mai necessitano tutte le attività commerciali e pubblici esercizi nettunesi.