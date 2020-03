Quattro nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Nessun collegamento con gli altri

Sono stati registrati altri quattro casi di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di quattro residenti per i quali non sarebbe emerso alcun collegamento con i casi precedenti. Le condizioni di tutti, al momento, non destano particolari preoccupazioni. Due di loro sono ricoverati a Roma presso i reparti specializzati e due sono in isolamento domiciliare. E’ risultata negativa, invece, un’altra delle nipoti della coppia di anziani risultata positiva la scorsa settimana. La giovane resta comunque in isolamento precauzionale in attesa di ripetere il test. Sono in tutto dieci i casi positivi al Covid-19 sul territorio. Oltre ai casi di oggi, alla coppia di Nettuno e ai due casi ad essa collegati, ci sono la donna il cui caso è stato registrato presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Anzio e il pilota dell’aeronautica in servizio a Pratica di Mare che ha contratto il virus da un collega proveniente da Bergamo.