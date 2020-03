Nettuno olim antium, pubblica le storie e i video con lo storico Silvano casaldi

L’associazione culturale “Nettuno olim Antium” nata per la riscoperta, la promozione e la tutela della storia, delle tradizioni e del territorio nettunese, dopo l’emanazione del decreto presidenziale del 9 marzo che ci obbliga a restare nelle proprie case, ha deciso di intensificare la sua attività di divulgazione delle sue iniziative presenti e passate con la straordinaria collaborazione dell’amico storico Silvano Casaldi. Per chi ancora non ci, possiamo elencare tra le varie iniziative, quasi tutte pubblicate su Facebook e Youtube, interessanti conferenze di Preistoria, la storia di Antium (città di cui Nettuno è unica e diretta discendente), la Chiesa di San Francesco (la più antica chiesa di Nettuno), ma anche la storia del glorioso Nettuno baseball, e naturalmente Lo Sbarco Alleato Americano del 1944 avvenuto appunto a Nettuno. Altre iniziative sono state portate avanti in questi 3 anni e mezzo, tra cui ci preme ricordare l’adozione del Monumento dedicato alla 3 div. di Fanteria USA a Foglino, la realizzazione di una targa fotografica su ceramica dedicata al grande fotoreporter di guerra Robert Capa, che qui sbarcò e alloggiò per fotografare la guerra e raccontarla sul magazine LIFE. Non sono mancati momenti di cultura collegati anche allo svago, con le pedalate all’interno del Poligono militare, fino a Torre Astura e anche le Visite guidate dello scorso gennaio in occasione del 76° anniversario dello Sbarco. Tante altre cose per motivi di spazio le omettiamo, ma ci tenevamo a comunicare a tutti i nostri amici che ci seguono da tempo, che i nostri progetti per la primavera e l’estate, non saranno vanificati da questo brutto inconveniente che ha paralizzato o paralizzerà a breve tutto il pianeta. Noi reagiamo continuando a fare quello che ci piace fare, cioè a farvi conoscere la nostra città. Quindi vi invitiamo a visitare la nostra pagina facebook e a lasciare un Like che vi terrà sempre informati su tutte le iniziative future e allo stesso tempo potete già consultare, perché troverete centinaia di post con vecchie fotografie, filmati e link a notizie di carattere nazionale, sempre ricollegato al nostro territorio e ai personaggi che lo abitano. Speriamo di colpire la vostra voglia di conoscenza e la vostra curiosità e vi invitiamo a interagire con noi scrivendoci un messaggio in posta, oppure commentando sotto le foto o i video. Vi invitiamo a farci domande o richieste, chiedeteci cosa vorreste sapere, o approfondire, oppure proponeteci le vostre storie, i vostri libri o racconti. Siamo pronti, appena il periodo di “quarantena” sarà passato, a venire a intervistare voi o i vostri genitori e nonni per continuare a raccogliere le memorie di chi ha vissuto una Nettuno che è scomparsa, sia nei giorni difficili della Guerra, sia negli anni seguenti. Ricostruire la Nettuno che era ancora relegata nei confini del paese, dove ci si conosceva tutti, esistevano le botteghe artigiane e il Borgo era ancora bagnato dal mare.

Ringraziamo per la sua immensa disponibilità, l’amico Silvano Casaldi, che ogni giorno ci dedica un video e che ha sempre risposto con entusiasmo alle nostre iniziative, mettendosi in gioco in prima linea. Ricordiamo a quei pochi nettunesi che non lo conoscessero, che Silvano è stato colui il quale ha messo in piedi il primo Museo dello Sbarco (molto prima di Anzio), ha tenuto rapporti istituzionali come organizzatore e cerimoniere del Comune di Nettuno, con due presidenti degli Stati Uniti (Bush senior e Clinto) e ha scritto una decina di libri sulla Guerra e sulla storia locale. Dunque vi aspettiamo su Facebook – pagina Nettuno olim Antium. Lasciate un Like alla pagina e lasciateci un saluto con le vostre richieste su tutto quanto riguarda Nettuno. Buon divertimento.

