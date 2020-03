Nettuno, prima domenica di blocco totale.  Chiuso il Palatucci e controlli nelle spiagge

Prima domenica di blocco totale per contrastare il Coronavirus. Si ricorda ai cittadini che si potrà uscire di casa solo per comprovate necessità e che sono assolutamente vietati assembramenti di persone. La Polizia Locale sarà impegnata nel monitoraggio del territorio, assieme ai volontari di Protezione Civile e associazioni, e nel controllo dei varchi di accesso alla città con appositi posti di controllo. Dopo la chiusura del Parco Palatucci, è stato disposto anche un monitoraggio straordinario sulle spiagge del territorio grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Salvamento per evitare che i cittadini si rechino sugli arenili in questa giornata domenicale creando pericolosi assembramenti.