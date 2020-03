Sanetti e Mancini: cosa si deve fare oggi per il bene di tutti

“A seguito del nostro intervento sull’esigenza di una informazione puntuale e aggiornata ai cittadini, attraverso un bollettino ufficiale “giornaliero” del Comune, ieri abbiamo appreso l’aumento di nuovi contagi sul nostro territorio.

Ci aspettavamo altri provvedimenti restrittivi per prevenire la diffusione del virus da parte del Sindaco Coppola,alla luce dei fatti, semplici ordinanze sindacali.

Per questo chiediamo a Coppola di agire su due livelli:

– il primo, urgente e indifferibile a tutela della salute pubblica:

si chiudano parchi e giardini, così come si proceda a un continuo controllo di ogni luogo di “aggregazione o assembramento”, spiagge, piazze, lungomare;

– il secondo piano di azione più complesso, su cui però si può iniziare a lavorare da subito, in vista del Bilancio Preventivo dell’Ente, è quello delle misure economiche da adottare in sostengono al settore economico-produttivo nettunese come ad esempio l’immediata sospensione dei tributi comunali e rette per servizi sociali, pensiamo alla Asilo nido comunale,fin quando la Città non riuscirà a ripartire.

Azioni e decisioni su cui auspichiamo collaborazione e confronto in nome di quella unità tanto annunciata.

Questa pandemia, in tutta Italia ha fatto emergere e riscoprire il valore della competenza dimenticato e ignorato da tempo nel sistema Paese.

Oggi la politica, anche quella nettunese, riteniamo debba essere lucida, misurata, rigorosa e responsabile. Buon lavoro”.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini