20enne accoltella la madre alla gola e la uccide

Omicidio la scorsa notte alla periferia di Roma. Un ragazzo di 20 anni al culmine di una lite ha ucciso la madre colpendola ripetutamente al collo con un coltello e decapitandola. E’ accaduto in via James Joyce in zona Laurentino 38. Il ragazzo si è poi scagliato contro la sorella 15enne che si è rifugiata dai vicini di casa e ha dato l’allarme al 112. Si occupano delle indagini i carabinieri della compagnia Eur. Il ragazzo è stato fermato. In corso accertamenti per chiarire se abbia problemi psichici oppure se abbia agito in preda ad alcool o droghe.