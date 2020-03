De Angelis sul fermo dei carabinieri: “Atto irresponsabile, tolleranza zero”

“Nel complimentarmi con i Carabinieri per il fermo di ieri sera, esprimo tutto il mio rammarico per la totale irresponsabilità di un cittadino, sottoposto ad isolamento domestico, a causa della positività al coronavirus, che passeggiando spensierato per le vie di Lavinio, ha messo a rischio la salute della collettività. Ho chiesto anche alla nostra Polizia Locale tolleranza zero, verso chi non rispetta le direttive”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento allo sconcertante episodio di ieri sera, che ha visto coinvolto uno dei sette casi positivi al covid-19 sul territorio cittadino.