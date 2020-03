Roma. Lancia molotov in casa dell’ex compagna, arrestato 59enne

Ha lanciato una bottiglia molotov sul

balcone del soggiorno della casa della sua ex convivente, incendiando la porta finestra. Per questo un 59enne italiano – gia’ sottoposto ai domiciliari per un identico episodio,avvenuto il 19 marzo scorso , e’ stato arrestato dalla squadra

mobile di Roma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale nei suoi confronti, e portato nel carcere di Regina Coeli. L’arresto e’ avvenuto ieri, a seguito di un’indagine diretta dai magistrati del pool antiviolenza della procura di Roma, con le ipotesi di reato di incendio, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna dalla quale,.dopo molti anni di convivenza, l’uomo si era separato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 59enne, il 27 marzo scorso, dopo essere evaso dalla sua abitazione dove si trovava ai domiciliari, si e’ diretto in macchina sotto casa della vittima e ha, di nuovo, lanciato verso l’appartamento una bottiglia molotov. Le fiamme sono state domate dalla donna che, terrorizzata per quanto era gia’ accaduto qualche giorno prima e per aver subito continue minacce aveva messo da parte alcuni secchi d’acqua pronti all’uso all’interno del su appartamento. Il gip, dunque, ha disposto una piu’ severa misura restrittiva nei confronti dell’indagato e gli uomini della Squadra Mobile di Roma lo hanno condotto in carcere.