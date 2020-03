Minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta a Nettuno per le vittime del Coronavirus

Bandiere a mezz’asta e minuto di raccoglimento a mezzogiorno nella Città di Nettuno. Il Sindaco Alessandro Coppola e l’Amministrazione Comunale hanno aderito all’iniziativa in memoria delle vittime del Coronavirus di Nettuno. Il Primo Cittadino, il Vicesindaco Alessandro Mauro, l’Assessore Camilla Ludovisi, i rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Associazione Carabinieri hanno osservato un minuto di silenzio presso il Monumento ai Caduti di Piazza Battisti, davanti al Palazzo Comunale, al termine del quale è risuonato l’Inno Nazionale. “E’ stato un atto doveroso e di rispetto verso tutte le famiglie che stanno piangendo i loro cari portati via di questo virus – ha detto il Sindaco Alessandro Coppola – un dolore indescrivibile che mi tocca profondamente. A tutti coloro che stanno soffrendo e a quelli che stanno lottando rivolgo il mio più sincero abbraccio. A voi voglio dire che questa Amministrazione non è ferma, ma lavora ogni minuto per superare questa emergenza. Uniti ce la faremo”.