Anzio, anche oggi nessun nuovo caso positivo al Coronavirus

Anche oggi i pazienti positivi al Coronavirus ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale della nostra Asl,​ sono complessivamente tredici,​ con alcuni casi in isolamento domestico ed altri ricoverati presso gli Ospedali. “Auguro a tutti i nostri Concittadini una pronta guarigione – dice il sindaco Candido De Angelis – E’ un periodo difficile che, rispettando le direttive, riusciremo a superare insieme. Ci risolleveremo, abbiamo la forza per farlo ma, mi raccomando, restiamo a lavorare”.