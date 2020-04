Anzio. Si sente male mentre fa jogging a Marechiaro: muore uomo di 69 anni

Dramma ad Anzio, questa mattina. Un residente di 69 anni è morto mentre stava facendo ”jogging” per le strade della città del litorale. Erano le 8.30, quando l’uomo, su un tratto di via Odino, nella zona di Marechiaro, si è accasciato colto da malore. Grazie alla segnalazione di alcuni passanti, sono accorsi Polizia ed il personale di un’ambulanza. Il medico con gli infermieri hanno cercato di rianimare l’uomo che, invece, è morto in pochissimo tempo. Il corpo è stato coperto da un lenzuolo, sul posto sono accorsi i famigliari per il riconoscimento della salma. E’ la polizia ad occuparsi del caso. Sembra che l’uomo soffrisse di alcune patologie pregresse. Originario della provincia di Napoli, ma domiciliato ad Anzio con la famiglia, a salma, dopo un primo esame del medico legale che ha escluso segni di violenza, è stata prelevata dalla polizia mortuaria e portata in obitorio come disposto dal magistrato di turno della Procura di Velletri. In queste ore si deciderà se sottoporla o meno ad autopsia.