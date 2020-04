Salvini alla Camera: “Sindaco di Anzio esempio da seguire, contano aiuti nella vita reale”

Le politiche della Città di Anzio, varate in tempi record dal Sindaco, Candido De Angelis, per reagire alla crisi economica e sociale, causata dal coronavirus, sono state evidenziate come esempio da seguire in Italia dal Segretario della Lega, Matteo Salvini.

Domenica scorsa, ospite di Barbara D’Urso su Canale 5, nell’evidenziare le difficoltà di tante famiglie, per l’attuazione della didattica a distanza, Salvini ha lodato la Giunta De Angelis per aver stanziato contributi per l’acquisto di tablet, computer ed attrezzature informatiche per gli alunni.

Martedì pomeriggio, invece, il Segretario della Lega, durante la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, ha sottolineato la concretezza del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per aver stanziato 900.000 euro di fondi comunali a sostegno delle famiglie e per la riduzione della tassa sui rifiuti. “In qualche Ministero non hanno ancora capito – ha detto Salvini, citando Anzio come esempio da seguire – che il problema, oggi, è la vita reale delle persone, con le bollette da pagare, l’affitto e le tasse”.