Nettuno, prorogate fino al 3 maggio tutte le misure restrittive

on l’ordinanza sindacale del 11 aprile 2020 sono state prorogate a Nettuno tutte le misure ulteriori di contenimento della diffusione del Covid 19. Fino al 03 maggio 2020:

– resta sospeso lo svolgimento del mercato settimanale;

– è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività su spiagge e arenili comunali;

– le farmacie dovranno operare in modalità notturna;

– è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i cittadini sia nei luoghi aperti che negli esercizi commerciali cui è consentita l’attività;

– nelle sole medie e grandi strutture di vendita è consentito fare la spesa solo due volte a settimana e solo nel limite di un componente per nucleo familiare;

– è obbligatorio per i gestori degli esercizi commerciali sanificare costantemente ambienti e carrelli della spesa.