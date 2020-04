Ardea. Fugge all’alt e percorre la Pontina contromano, in manette un 57enne

L’inseguimento iniziato a Pomezia si è concluso al Quartiere Nuova Florida. Il fatto è accaduto ad Ardea dove i carabinieri hanno arrestato un uomo dopo un inseguimento andato avanti diversi chilometri. A finire in manette un 57enne romano, fermato dai militari dell’Arma nel Quartiere Nuova Florida.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 21:00 di ieri aprile in via Catullo quando la Opel Astra condotta da un uomo non si è fermata all’alt impostogli da una pattuglia del Nucleo Radiomobile Operativo della Compagnia pometina.

Inseguito dalle gazzelle dei militari dell’Arma la vettura con a bordo il 57enne ha dato vita ad una pericoloso inseguimento prendendo contromano la rampa di accesso della via Pontina.

A tutta velocità l’auto è arrivata sino ad Ardea. In via Napoli i carabinieri sono riusciti a fermare il fuggitivo con l’uomo che si è quindi chinato sul lato passeggero aprendo il cruscotto dell’Astra. Con il pericolo che potesse prendere un’arma i militari hanno quindi esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio riuscendo poi a fermare il fuggitivo.