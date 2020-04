Campoverde. Incidente sulla Pontina, auto vola fuori strada e finisce in mezzo impianto kiwi : grave il conducente

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, 14 aprile, lungo la Pontina all’altezza di Campoverde. Si tratta di un incidente autonomo avvenuto al chilometro 51 in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo e la vettura è volata fuori strada per diversi metri finendo su un campo di kiwi adiacente all’arteria stradale. Lo scrive latinatoday.

Alla guida un uomo di 38 anni che è stato soccorso da un’eliambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso e in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Aprilia.