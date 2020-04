Roma. Caos sulla metro A, straniero blocca rapinatore e lo fa arrestare

Botte da orbi sulla metro A questa mattina. Attimi di paura oggi alle 6 quando, a bordo di un convoglio, in arrivo alla stazione di Colli Albani, un italiano di 34 anni, da poco uscito dal carcere, ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i passeggeri minacciandoli. Un baccano andato avanti fin quando un cittadino romeno, stanco delle urla, ha deciso di affrontare l’uomo.

Ne è nato un parapiglia culminato con un pugno scagliato dal 34enne al volto del romeno. Lo straniero per tutta risposta ha afferrato il rivale e lo ha trascinato fuori dal convoglio. Qui la lite tra i due è proseguita fin quando l’italiano ha azionato un estintore. Il romeno per mettere fine al caos lo ha sbattuto a terra immobilizzandolo per poi chiamare i Carabinieri.

I militari della Compagnia di Piazza Dante sono intervenuti e hanno portato l’italiano in caserma. Poco dopo è arrivata la denuncia di una donna che, alle 5.30 di questa mattina, era stata rapinata della borsa nella stazione metro A di Giulio Agricola. L’identikit del rapinatore che l’aveva spinta per strapparle la borsa corrispondeva al 34enne già nelle mani dei militari. Dopo le opportune verifiche l’italiano è stato denunciato per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e rapina.“