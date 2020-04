Anzio, armato di pistola minaccia la titolare di una panetteria e fugge con 70 euro

Rapina a mano armata all’Antico forno dell’Archetto in via di Villa Claudia ad Anzio, alle porte di Roma. Domenica mattina la titolare dell’attività mentre stava aprendo il negozio è stata avvicinata da un uomo vestito di scuro e con il volto travisato che, minacciandola con una pistola, si è fatto consegnare i contanti che la donna aveva con sè, circa 75 euro. Il rapinatore dopo aver messo a segno il colpo è fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio e della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini. Il malvivente, sembra di nazionalità italiana, potrebbe avere avuto un complice che lo attendeva in una stradina laterale.