Ardea. Pistole e droga, i Carabinieri arrestano due albanesi

ARDEA (RM) – Questa mattina, ad esito di un servizio antidroga, i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato due cittadini albanesi, di 31 e 43 anni, e denunciato un 35enne albanese, tutti con precedenti, con le accuse di detenzione illegale di armi da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione in concorso.

A termine di una perquisizione eseguita presso la loro abitazione ad Aprilia (LT), i Carabinieri hanno rinvenuto due pistole Beretta detenute abusivamente, una con calibro 7,65 denunciata smarrita presso la Stazione Carabinieri di Formello agli inizi del mese di febbraio 2020, e l’altra con calibro 6,35, non censita.

Le due armi da fuoco – in ottime condizioni e perfettamente funzionanti – sono state trovate rispettivamente in un armadio e sotto il materasso di uno dei letti dell’appartamento, ed erano entrambe con colpo in canna e con i caricatori pieni di proiettili.

Ma la perquisizione dei Carabinieri di Ardea ha consentito di rinvenire anche 113 g di cocaina, 1 g di marijuana, un bilancino di precisione, uno svariato quantitativo di sostanza per il taglio dello stupefacente, materiale per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Velletri mentre il 35enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.