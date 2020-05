Una donna è stata minacciata e rapinata questa notte alle 3.40 in strada a via Antonio Gramsci, ad Anzio. La 39enne, mentre percorreva in auto la strada, è stata raggiunta da tre uomini che, dopo aver danneggiato la vettura, l’hanno minacciata e si sono fatti consegnare 300 euro in contanti. I soldi, secondo quanto si apprende, erano l’incasso del bar della donna. I tre sono poi fuggiti via. Sul posto i poliziotti del commissariato Anzio che hanno asvoltato la donna e avviato le indagini.