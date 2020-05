La piattaforma eTwinning protagonista del webinar regionale promosso dall’Emanuela Loi

La scuola non si ferma all’Istituto superiore “Emanuela Loi” di Nettuno che lo scorso martedì 26 maggio ha promosso il webinar Regionale eTwinning dal titolo: “eTwinning Live e il TwinSpace: approfondimento e guida alla progettazione” in collaborazione con Indire e l’USR Lazio rappresentato dalla presenza della Dott.ssa Annalisa Attento, Referente istituzionale regionale eTwinning – Ufficio III Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. L’evento è stato organizzato dall’Animatore Digitale d’Istituto prof.ssa Elena Brachetti coadiuvata dalla Referente eTwinning prof.ssa Silvana Albani ed è avvenuto su piattaforma digitale.

Dopo i saluti di benvenuto a tutti i partecipanti da parte del Dirigente Scolastico dell’ITSSET Emanuela Loi Gennaro Bosso, la Dott.ssa Attento ha ribadito l’importanza della Piattaforma eTwinning quale supporto per la didattica e la crescita professionale, ma soprattutto come un efficace mezzo per la comunicazione tra studenti stranieri che si incontrano virtualmente.

Nonostante il lockdown la scuola non si è mai fermata…i docenti hanno proseguito il loro lavoro e la loro formazione fruendo di numerose attività a sostegno della DAD. In particolar modo gli eTwinner hanno potuto usufruire delle molteplici attività presentate sulla piattaforma eTwinning, “un mondo che diventa passione”, come affermato da una delle due Ambasciatrici di oggi Rosanna Viglietta che insieme all’Ambasciatrice Emiliana Rufo hanno permesso ai 120 partecipanti al webinar di entrare in questo spaccato di mondo.

Il webinar che si sarebbe dovuto tenere in presenza il 16 aprile 2020 era rivolto a Docenti e Dirigenti già iscritti ed abilitati alla piattaforma ma essendo divenuto poi un incontro online lo si è esteso anche ad altri non iscritti,ed ha visto la partecipazione di 120 persone.

Le due relatrici hanno brillantemente illustrato le molteplici funzionalità e risorse presenti sul portale eTwinning, entrando nel vivo della progettazione , spiegando le pratiche di condivisione e disseminazione dei progetti europei. Etwinning è il primo step per l’avvio di Progetti Erasmus+ e rappresenta un valido mezzo per avere partner europei con cui condividere progetti ed idee e calarli nella programmazione curriculare. Si è poi parlato di formazione e i gruppi di eTwinner che usano spazi virtuali accessibili e funzionali allo sviluppo delle attività di collaborazione a distanza; luoghi sicuri, dove docenti e alunni possono comunicare, collaborare, condividere materiale e, inoltre, scoprire come organizzare e valorizzare al meglio lo spazio di lavoro del TwinSpace, lo spazio virtuale di condivisione dei materiali, attraverso esempi di buone pratiche. Prima della chiusura è stato dedicato del tempo alle risposte dei docenti.