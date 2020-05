Coronavirus, nessun nuovo caso. Ad Anzio diminuiscono a 20, a Nettuno restano 11

Nella giornata di oggi non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 ad Anzio. Inoltre un altro giovane cittadino è guarito. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, diminuiscono a venti (15 in isolamento domiciliare, 4 ricoverate presso la Clinica Villa dei Pini, dove risultano ricoverati anche 14 pazienti positivi provenienti da altri Comuni ed uno presso la residenza per anziani Villa Fortunata, dove si registrano anche 4 nuove positività di persone non residenti).

Nessun nuovo caso di coronavirus a Nettuno in data odierna. Gli attualmente positivi restano undici, sei ricoverati e cinque in isolamento domiciliare. Le guarigioni in totale dall’inizio della pandemia sono quarantadue.