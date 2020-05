Anzio. Pollastrini: Capo d’Anzio Spa ovvero storia di debiti infiniti

Ancora pessime notizie : come è già noto alle cronache la Regione Lazio ha eseguito i lavori di escavo del canale del porto a danno della Capo d’Anzio Spa vale a dire che l’onere dei lavori era a carico della partecipata ma viste le tasche sempre vuote della società l’urgenza per l’incolumità delle imbarcazioni e il ripristino del canale di ingresso, la Regione ha anticipato le somme per i lavori ossia 194 mila euro.

Con determinazione G05281 del 5 Maggio la Regione Lazio provvede al recupero coattivo della somma mediante iscrizione a ruolo per euro 194.122 oltre a euro 599 di interessi.

Sempre piu la partecipata del Comune di Anzio si rivela per quello che è: una grande scatola vuota di utilità e colma di debiti che aumentano ogni giorno di più.

Intanto il ” nuovo” Presidente Ugo Marchetti è alle prese con il bilancio 2018 non ancora approvato..

Rita Pollastrini capogruppo M5S Anzio

determinazione Regione Lazio

DETERMINA Proposta n. 6906 del 04/05/2020

Oggetto: Recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo della somma di € 195.122,66 (Euro centonovantacinquemilacentoventidue/66)

Debitore – Soc. Capo d’Anzio S.p.A. – Cod. fiscale/partita IVA 06143721006 – Cod. Cred./Deb.140846

di chiedere all’Area Tributi, Finanza e Federalismo della Direzione Regionale Bilancio Governo Societario, Demanio e Patrimonio, per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione di procedere al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, senza ulteriori avvisi, dell’importo di:

1. € 194.523,45 (Euro centonovantaquattromilacinquecentoventitre/45), oltre interessi legali, computati sino alla data del 04/05/2020;

Alla Capo d’Anzio S.p.A. Piazza Cesare Battisti, n.25 – cap. 00042

2. di chiedere all’Area Tributi, Finanza e Federalismo della Direzione Regionale Bilancio,

Governo Societario, Demanio e Patrimonio, ai fini del recupero coattivo, di attivare le

procedure per la riscossione della suddetta somma per il tramite dell’agente della

riscossione.