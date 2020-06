In data odierna non si registrano nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Sono cinquanta in totale le guarigioni dall’inizio della pandemia. Due persone, che erano ricoverate in struttura ospedaliera, sono state trasferite e prese in carico da un’altra Asl di competenza. Gli attualmente positivi sono due, uno ricoverato e uno in isolamento domiciliare.