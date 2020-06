In queste ore un altro cittadino di Anzio è guarito dal Coronavirus. Pertanto i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti a quattro (tutti in isolamento domiciliare).

Inoltre nell’ambito delle attività di prevenzione messe in campo dal nostro Ente e dall’Asl, i tamponi eseguiti ai dipendenti comunali hanno dato esito negativo.