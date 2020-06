Anzio. Acqualatina inaugura la stagione estiva, tutti senz’acqua

Parte la stagione estiva e di sabato sera rubinetti a secco in molte zone della città. Questa sera all’improvviso, forse per un guasto, Anzio centro è rimasta senz’acqua. Neanche una goccia esce dai rubinetti in piazza Pia, via XXI Aprile, Via Roma, ma anche al Bottaccio ed Anzio Colonia. Difficoltà soprattutto per bar e ristoranti. Sul sito di Acqualatina nessuna comunicazione di interruzione idrica riguardante il Comune di Anzio.

Hanno voluto privatizzare l’acqua promettendo che il servizio idrico avrebbe funzionato meglio, i cittadini ringraziano.

I post di Ciro Spina e di Daniela Conti su Facebook, che per primi hanno segnalato il disagio, hanno ricevuto decine di commenti da parte di cittadini arrabbiati.