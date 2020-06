Nicolò Zaniolo con la fidanzata Sara in gita da Anzio a Ponza con lo yacht “Vera”

Nicolò Zaniolo si prende una giornata di vero relax, scegliendo il litorale romano e le isole Pontine. Da Anzio a Ponza con uno yacht di lusso per una bellissima gita insieme alla sua Sara. Il talento della Roma venerdì ha voluto trascorrere qualche ora libera al mare insieme alla fidanzata e gli amici facendo un giro dell’isola con la “Vera” Ghibli una splendida imbarcazione noleggiata presso il charter nautico dell’associazione Armonia del general manager Sergio Romoli. Una giornata passata ormeggiati sulle splendide acque di Ponza e Palmarola. Al ritorno tanti i tifosi ad aspettarlo sul molo del porto di Anzio, con il conseguente blocco del traffico. Zaniolo non si è risparmiato a chi gli chiedeva un autografo o un selfie. La serata non poteva che finire in un noto ristorante sul porto.