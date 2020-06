Tor San Lorenzo. I Vigili Giurati fermano guidatore senza patente

Erano circa le 00.30 della scorsa notte quando le Guardie Giurate del Corpo Vigili Giurati, F.Z e G.D presso il Consorzio Tor San Lorenzo “La sbarra” dopo la comunicazione di un consorziato che riferiva una macchina sospetta Audi A3 nera con a bordo 3/4 persone nei pressi di una abitazione sita all interno del consorzio, la Guardia Giurata F.Z dopo una ronda ispettiva di controllo verificava quanto riferito dallo stesso consorziato, prendendo i dati del veicolo e facendo un controllo incrociato con le forze dell’ordine in comunicazione constante con la nostra centrale operativa, dopo i dovuti controlli l’auto viene fermata all’uscita per un controllo del Pass, le persone al quanto in stato di agitazione le Guardie Giurate attendono l’intervento della squadra mobile dei Carabinieri in quanto molto veloci ad intervenire sul posto dopo la nostra chiamata, intervenuti hanno rilevato che il guidatore era senza patente quindi commettendo un reato nel violare le norme stradali, il veicolo viene sottoposto in stato di fermo e caricato sul carro attrezzi. Il tutto viene coordinato dal Comande del Corpo Vigili Giurati Giuseppe Pelliccia i continui comunicazione diretta con le proprie Guardie Giurate.