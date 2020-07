Un vasto incendio è scoppiato da pochi minuti dietro al depuratore di Anzio nei pressi dell’ecocentro di via dell’Armellino. Interessato un campo di sterpaglie Le fiamme alte ed il fumo sono visibili da molto lontano. Allertati sul posto sono in arrivo i Vigili del fuoco. Ancora da stabilire le cause che hanno originato il fuoco.

Foto Sergio Maffezzoni