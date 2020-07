Nettuno. Il sindaco nomina la Segreteria, l’opposizione vuole vedere i curricula presentati

Nella giornata di oggi, dopo aver appreso che il sindaco ha nominato la sua segreteria, abbiamo protocollato la richiesta di avere accesso a tutti i curricula che sono stati presentati dai nostri concittadini per ricoprire il ruolo di membro della segreteria del sindaco. Abbiamo deciso di farlo proprio a tutela di tutte quelle donne e quegli uomini che in buona fede hanno compilato dei moduli e presentato i propri titoli sperando di accedere ad un posto di lavoro. D’altronde l’ineffabile giunta Coppola prima di fare questo bando aveva inserito il famigerato “intuitu personae” che tradotto per i non addetti ai lavori vuol dire che la simpatia personale del sindaco diventa un titolo molto importante nella scelta, cosa questa che criticammo aspramente in consiglio comunale. A nostro “intuito” immaginiamo che questa bislacca caratteristica potranno pure averla considerata ma vogliamo verificare che sia stata presa in considerazione solamente a parità di titoli ed esperienze professionali altrimenti sarebbe una vera presa in giro nei confronti dei nostri concittadini.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava