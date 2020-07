Anzio. Sfondano un compro oro col camion

La banda del buco con il camion

Nel territorio di Anzio, continua l’ondata di criminalità. Questa notte intorno alle tre di questa notte un camion ha sfondato un Compro Oro a Villa Claudia, cercando di portare via la cassaforte, che però è rimasta sul posto insieme al mezzo. Una “cIassica” scena da ” I soliti ignoti”, ma con ingenti danni provocati al negozio, per migliaia di euro. Ad indagare sulla vicenda gli agenti di Polizia di Anzio, con il commissario Antonio Oliviero. Solo pochi giorni fa una botta e risposta tra agenti impegnati al limite e cittadini sottoscrittori di una lettera indirizzata alle autorità, che hanno lamentato l’aumento di crimini sul territorio, mentre il primo cittadino, Candido De Angelis, per il quartiere Zodiaco, dopo gli episodi di violenza e le occupazioni abusive, ha chiesto addirittura l’intervento dell’esercito. Sull’ultimo episodio, seguiranno aggiornamenti.