Anzio, ignoti le squarciano le ruote dell’auto per tre giorni consecutivi

Ad Anzio, continua ad essere fuori controllo la criminalità e gli atti vandalici. A farne le spese stavolta una madre di famiglia che per tre giorni consecutivi ha trovate le ruote della sua auto squarciate. Prima uno, poi due e infine tutte e quattro le ruote, per una spesa di oltre 400 euro. L’auto era parcheggiata in zona Anzio Colonia e l’accanimento nel tagliare le ruote ogni giorno farebbe pensare ad una persecuzione nei confronti della donna, sulla quale indagano i Carabinieri della compagnia di Anzio.