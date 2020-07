Nettuno. Autismo, giovedì 23 Luglio al Forte Sangallo presentazione del libro del Senatore Faraone “Con gli occhi di Sara – Un padre, una figlia e l’autismo”.

Giovedì 23 Luglio alle ore 18.00 presso il Forte Sangallo a Nettuno, Via

Gramsci, si terrà la presentazione del libro del Senatore Davide Faraone

“Con gli occhi di Sara – Un padre, una figlia e l’autismo”.

Lo sguardo appassionato di un padre che cerca di vedere e capire il

mondo con gli occhi della figlia autistica, spogliandosi da ogni pregiudizio.

Un libro in cui l’amore per sua figlia si interseca con la vita di uomo

politico e disegna un cammino pieno di volti e di altre storie, dove

affronta con una narrazione profondamente intima il percorso, le difficoltà

ma anche le soddisfazioni con sua figlia.

Davide Faraone è uno dei promotori della prima legge sull’autismo in

Italia e della legge sul “dopo di noi”, protagonista di uno sciopero della

fame al fianco delle persone con disabilità per ottenere i fondi per la non

autosufficienza in Sicilia.Punto di riferimento per le famiglie che con lui condividono l’esperienza dell’autismo, nel 2015 diviene Presidente della Fondazione Italiana per

l’Autismo che lo vede promotore di numerose e incisive iniziative.

Vi aspettiamo!!!

Organizzazione

Comitato Civico

Democrazia Nettuno