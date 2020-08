Medico aggredito in ospedale a Latina, parente di un paziente deceduto gli spacca naso e mandibola

Un medico e due operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono stati aggrediti dal parente di un paziente deceduto. Soprattutto il medico ha riportato ferite molto serie, dato che l’uomo con un pugno gli ha rotto il setto nasale e spaccato la mandibola. Ferito anche il collega intervenuto per allontanare l’aggressore. L’episodio è avvenuto all’interno del nosocomio, dopo che l’uomo ha appreso la triste notizia della morte del proprio congiunto. Ed è a quel punto che si sarebbe scagliato sul dottore, iniziandolo a colpire. Una furia cieca, che non è stata placata nemmeno quando il collega del medico ha provato a intervenire. Anzi, anche lui è rimasto ferito, anche se non si conosce l’entità delle lesioni da lui riportate. Un fatto molto grave, sul quale si è espressa anche l’Asl di Latina, assicurando che saranno avviate “tutte le azioni necessarie alla loro tutela non essendo più tollerabili tali atteggiamenti a danno degli operatori sanitari”.

fonte www.fanpage.it