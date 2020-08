Nettuno. Lite tra immigrati al centro di accoglienza, intervengono i Carabinieri

Una lite tra due immigrati è scoppiata all’interno dei centro di accoglienza (CAS) di Tre Cancelli a Nettuno, sembra che il problema sia stato scatenato dalla mancanza di luce elettrica. Sul posto i Carabinieri della stazione di Nettuno e in ausilio sono giunte anche due volanti della polizia. A Rocca di Papa invece i rifugiati sarebbero in protesta contro l’isolamento forzato dovuto ad alcuni positivi al covid. I disordini da quanto ci viene riferito dagli organi di controllo sono frequenti e dovuti soprattutto alle diverse etnie che condividono spazi comuni. Al momento non sono previsti arrivi di altri migranti nei CAS locali.