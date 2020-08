Lettera. Il Parcheggio “La Piccola”… Gratuito (forse) per parcheggiare… Gratuito (di sicuro) per scaricare…

Riceviamo e pubblichiamo

“La Piccola”… Speriamo, che dopo aver preso l’impegno di un mutuo di €.950.000,00 e della durata di 29 anni per il suo acquisto, che almeno diventi un buon biglietto da visita per chi ci verrà a trovare in futuro. Ad oggi, questa è la situazione. Sarà compito delle Ferrovie dello Stato? Come per l’albero che ha danneggiato il ponte di Via del Cavalcavia, molto ma molto tempo fa? O sarà responsabilità Comunale? E poi… anche se non ancora di proprietà Comunale… le telecamere di ultima generazione? Per ora rimaniamo “parcheggiati” in attesa di tempi migliori… Sperando che qualche “bagarino” non ci chieda anche qualche “spiccio” per sostare.

Giorgio Buccolini Movimento I❤️Anzio.