Ariccia. Spara alla moglie e poi si suicida

I carabinieri della compagnia di Velletri non hanno dubbi: quello di questa mattina ad Ariccia, nel cuore dei Castelli Romani, è stato un omicidio-suicidio. A dare l’allarme al 112 sono stati i vicini dell’anziana coppia che hanno sentito esplodere dei colpi di pistola nell’abitazione dei due pensionati, in via Marinelli.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, Gianfranco Cerri, 87 anni, incensurato, avrebbe impugnato una pistola che deteneva legalmente e avrebbe esploso un colpo contro la moglie, Giovanna Gilberto, 83 anni, gravemente malata, uccidendola mentre era a letto. A quel punto, rivolta l’arma contro di sé, avrebbe nuovamente fatto fuoco, togliendosi la vita. I carabinieri hanno anche trovato nell’appartamento un biglietto in cui l’87enne annunciava il gesto compiuto di lì a poco.

A quanto pare non avrebbe più retto la difficile situazione determinata dalla malattia della moglie. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, stanno ultimando gli accertamenti