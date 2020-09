Commissariato Anzio. Spaccio e ferimento di una donna, due arresti

Notte movimentata sul litorale, nel pomeriggio di ieri, un servizio di controllo della locale Squadra Investigativa del Commissariato di Anzio, ha permesso nella serata, di arrestare un giovane italiano, per detenzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti tipo marijuana e hashish, ed il sequestro di quasi 700 grammi di sostanze stupefacenti, ed una cospicua somma di denaro, provento della vendita. Il giovane veniva tratto in arresto.

Altro intervento nella notte, le volanti del Commissariato, rispondendo alla chiamata della squadra operativa e si recavano a Lavinio, allo Zodiaco, zona già attenzionata, dove era stata segnalata una violenza lite tra coniugi. Giunti prontamente sul posto gli operatori, trovavano personale del 118, intento a soccorrere una donna di circa 46 anni di nazionalità romena, che era stata ferita in varie parti del corpo con un coltello, dal convivente.

Acquisite notizie relative alla presenza in loco dell’uomo, si recavano presso l’abitazione teatro dell’aggressione, dopo aver bussato ripetutamente alla porta, riuscivano con uno stratagemma ad entrare in casa, immobilizzavano l’uomo, un pakistano di 30 anni. Lo stesso aveva tentato di pulire il teatro della commissione del reato, sul posto la scientifica che ha rilevato numerose tracce ematiche. L’uomo veniva tratto in arresto e trasferito al carcere di Velletri.