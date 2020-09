Il violento temporale che ha infuriato attorno alle 14 a Nettuno ha messo in ginocchio la città causando allagamenti e lasciando in panne diverse auto. Chiusa parte di via Ennio Visca, completamente sott’acqua assieme alla parte finale di via Mazzini, di fronte al santuario di Nostra Signora delle Grazie. Anche qui la municipale ha transennato la strada, già a partire dal lungomare, altezza municipio. Allagato e inaccessibile anche il piazzale della stazione di Nettuno.