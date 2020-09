Nettuno. Al via la nuova stagione artistica di “Baraonda”

Prende il via, con la presentazione dei laboratori, la stagione artistica dell’associazione Baraonda

Dal 6 al 10 ottobre dalle 17:00 alle 20:00 vi aspettiamo nella nuova sede dell’associazione Baraonda in Via Santa Maria 26/28 Nettuno (RM), in pieno centro!

Giulia Aleandri e Beatrice Marcucci, registe, performer, operatrici e insegnanti teatrali, vi aspettano per la prova gratuita, per presentare i laboratori teatrali e i progetti che condurranno nella nuova stagione artistica di Baraonda, per presentarsi e conoscervi.

Per i vecchi allievi un motivo per rincontrarsi, per i nuovi un motivo per conoscere lo spazio, per incontrare nuovi amici, per provare il grande gioco del Teatro.

Avviso Importante

Per ottemperare alle misure antiCovid e garantire il distanziamento, gli incontri/prove gratuite sono a numero chiuso con

Prenotazione Obbligatoria

Esclusivamente Via Mail o Whatsapp

Info e prenotazioni:

Mail: chebea.strip@gmail.com aleandri.giulia@gmail.com

Whatsapp: 3393957722 -3271833162

specificando nome cognome, età, indirizzo mail e numero di telefono, giorno e orario scelto per l’incontro.

*i dati sensibili verranno trattati nel rispetto della privacy, ai soli fini della prenotazione.

Grazie della collaborazione!

Affrettatevi i posti a disposizione sono limitati nel rispetto delle norme antiCovid

#TeatroBianco #Scarti #Baraonda #laboratoriteatrali #ricercaesperimentazione