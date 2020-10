Clinica di Aprilia. Trovati casi posititivi tra medici e infermieri

Situazione sta diventando sempre più preoccupante ad Aprilia. Ora sono stati rilevati casi di contagio presso la clinica cittadina e per precauzione è stato chiuso il pronto soccorso. La Regione Lazio ha riferito nel bollettino odierno che sono emersi nove casi di contagio nella Clinica, unico ospedale della città, tra medici e infermieri dei reparti di chirurgia e ortopedia. Tutto il personale sarà sottoposto a tampone. Il pronto soccorso dunque è stato chiuso ieri stasera. I cittadini, fa sapere la Asl di Aprilia tramite il dirigente Rossi, possono recarsi ad Anzio, Latina o all’ospedale dei Castelli. “La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti”, la conferma arriva anche dall’unità di crisi della Regione.