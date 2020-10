Covid. Il leghista on. Zicchieri ricoverato al Goretti di Latina

Il deputato della Lega Francesco Zicchieri è risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale Goretti di Latina con la polmonite. Il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Lazio era tra i partecipanti al comizio di Matteo Salvini in un ristorante di Terracina.

“Cari amici. Sono a rassicurare tutti voi dopo alcune notizie sul mio stato di salute. Sono ricoverato per fare accertamenti in quanto, essendo un paziente diabetico, servono maggiori attenzioni. Come sapete ho il Covid” ha scritto su Facebook il deputato leghista.